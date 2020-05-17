أخبار مصر | تفاصيل انتحار فتاة بمحطة العباسية على الخط الثالث للمترو

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل انتحار فتاة بمحطة العباسية على الخط الثالث للمترو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مصدر مسؤول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن انتحار فتاة مواليد 1998 (تبلغ 22 عاما) في محطة العباسية بالخط الثالث للمترو "خط المطار".

وأضاف المصدر -مفضلا عدم ذكر اسمه- في تصريحات خاصة إلى الخليج 365، أن الفتاة قامت بإلقاء نفسها أمام القطار بمحطة العباسية أثناء مسيره في اتجاه لمحطة أرض المعارض في حوالي الساعة 15:10 عصر اليوم، أثناء وقوفها في نطاق المنطقة المخصصة لعربات السيدات.

وأوضح أن الانتحار أثر على توقف حركة القطارات خمسة عشر دقيقة ومن ثم تم رفع الجثة وحضور أفراد النيابة لاستكمال إجراءات، ثم استعاد الخط حركة القطارات مرة أخرى بتأخير 15 دقيقة.

وأكد المصدر على أن الرصيف لم يكن يشهد أي نوع من التزاحم، نافيا فكرة تأثير التزاحم على إسقاطها، وأن الفتاة قفزت بشكل لم يجعل أحد يستطيع إنقاذها لتلقى مصرعها على الفور.

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الوزير يتفقد أعمال رفع كفاءة كوبري الطريق الشرياني بمنطقة 27 بميناء الإسكندرية

في سياق آخر، تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، صباح اليوم، أعمال رفع كفاءة كوبري الطريق الشرياني في منطقة 27 داخل ميناء الإسكندرية والذي تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل.

ويتم رفع كفاءته بتكلفة قدرها 14.9 مليون جنيه وبلغت نسبة تنفيذه 50 % والمخطط الانتهاء منه في 3062020 كما يجري حاليًا تنفيذ أعمال إزالة الغطاء الخرساني للاعمدة المنهارة ومعالجة الحديد بإزالة الصدأ ودهانه بمواد كيماوية وعمل قميص خرساني لاستكمال القطاع الإنشائي للعمود ويتم تكسير البواكي المنهارة واستبدالها بالبواكي المعدنية واستبدال الترابزينات المعدنية المنهارة بأخرى خرسانية مسلحة ويتم كشط طبقة الأسفلت المتهالكة واستبدالها بطبقة جديدة وتغيير الفواصل الإنشائية ليتحمل الكوبري الأحمال المرورية الواقعه عليه.

كما تفقد الفريق مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54 (كوبري 54) والذي يبلغ طوله 2.30 كم وعرضه 17.6 متر وتكلفته الإجمالية 905 مليون جنيه وحيث بلغت نسبة تنفيذه 79% والذي تنفذه شركة النيل العامة للطرق والكباري إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل حيث وجه الوزير بضرورة استكمال ازالة كافة المعوقات وتكثيف الأعمال للإنتهاء من المشروع خاصة مع أهمية المشروع الكبيرة في تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولي، وتخفيف الزحام والضغط المروري بشارع المكس ومنطقة الورديان والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الإسكندرية.

وأكد الوزير على الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتعظيم الاستفادة من النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل الوزارة على تطوير كل الموانئ البحرية وفقًا للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذى يتم إعداده حاليًا والذى يرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافى للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ كما أوضح الوزير أن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة وأنه تابع اليوم انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن والبضائع بميناء الإسكندرية وأنه يتلقى تقارير دورية على مدار الساعة بحركة التداول في كل الموانئ مشيرا إلى استمرار تزايد الطلب على الصادرات المصري وإلى الاستمرار في تنفيذ كافة مشروعات وزارة النقل ومنها مشروعات قطاع النقل البحري بالتزامن مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في مواقع العمل المختلفة لمواجهة فيروس كورونا.