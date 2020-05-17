شكرا لقرائتكم خبر عن توقف مترو الأنفاق والسكة الحديد اعتبارًا من الأحد إلى الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة النقل أن حركة مترو الأنفاق والسكة الحديد ستتوقف من الأحد 24 مايو حتى الجمعة 29 من الشهر ذاته. وقالت مصادر مطلعة إن المترو سيعود للعمل ابتداءً من السبت 30 مايو، من الساعة السادسة صباحا وحتى الثامنة مساءً. ويتحرك آخر قطار للمترو الساعة 7 مساءً من محطة المرج، والسابعة والنصف من محطة شبرا الخيمة أو المنيب. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 12,229

تعافي 3,172

وفيات 630

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