شكرا لقرائتكم خبر عن سيول في قنا تقطع الكهرباء وتوقف حركة السيارات القادمة من الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قريتا كرم عمران والأشراف التابعتين لمركز قنا سقوط أمطار شديدة رعدية وصلت لحد السيول، الأحد، ما تسبب في توقف حركة السيارات القادمة من الأقصر إلى قنا، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات بسبب شدة العواصف الترابية.

وانتقل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وكمال شلبي، السكرتير العام، وأشرف أمين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، لمكان السيل لتفقد الأوضاع، ولبيان وجود خسائر من عدمه، مشددًا على ضرورة سرعة تصريف المياه المتراكمة على الشارع الرئيسي.

وأشار محافظ قنا إلى أن الأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق لتصريف مياه الأمطار بالقرى، التي تعرضت السيل، موضحًا أنه اتُخذت كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الطقس السيئ.