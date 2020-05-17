شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء مركز مكافحة الأوبئة وتفشي الأمراض بجامعة الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، إن المجلس الأعلى للجامعات وافق على إنشاء مركز مكافحة الأوبئة وتفشي الأمراض كوحدة ذات طابع خاص بجامعة الفيوم وذلك بجلسته رقم (770) والمنعقدة، السبت الماضي.

وأضاف رئيس الجامعة في تصريحات صحفية، الأحد، أن إنشاء هذا المركز بجامعة الفيوم يأتي تزامنًا مع أزمة فيروس كورونا المستجد والذي أظهر بوضوح وجود فجوة بين نتائج البحوث العلمية ومدى الاستفادة منها وتطويعها لخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن هذا المركز هو الأول من نوعه بالجامعات المصرية، ويفضي الاقتراح بتشكيل فريق من الباحثين المميزين من الكفاءات وتفرغهم لإجراء الأبحاث على الأنظمة التطبيقية محليا ودوليا بالتعاون مع المنظمات الرائدة والشهيرة في التعامل مع الأوبئة الصحية والحد من تأثيرها على الصحة والاقتصاد وحياة البشر، على أن يكون هذا المركز هو المحور الرئيس والمرجع لجميع الأنشطة ذات الصلة بمعالجة الأوبئة الميكروبية وتفشي الأمراض.

وأوضح أن من أهداف هذا المركز تطوير النتائج الطبية وترجمة الأبحاث العلمية إلى ممارسات عملية قابلة للتطبيق ،نشر المعرفة الصحيحة بين الناس حول الفيروسات والكائنات الدقيقة، المراقبة الوبائية ورصد التهديدات المحتمل وقوعها ،وضع القواعد الارشادية للمنظومة الصحية لمكافحة الأوبئة وتفشي الأمراض، بالإضافة إلى إعطاء أولوية واهتمام أكبر بتوفير بحوث ذات نتائج تخاطب احتياجات المجتمع الوطني ونشرها عليه في وقت مناسب بدلا من التركيز على مؤشرات النشر الخارجي وهو الأمر الذي يعلي مصلحة المجتمع في الأساس وكذلك تقييم المخاطر ومعالجتها قبل وأثناء وقوعها عبر القيام بالعديد من المهام التي تشمل تقليل احتمالية وقوع الأمراض باتخاذ التدابير الوقائية وتحسين البنية التحتية للصحة.