شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل جامعة الإسكندرية» يستقبل 27 مصابًا جديدًا بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد محمد إبراهيم، رئيس الفريق الطبي لمستشفى مدن جامعة الإسكندرية، المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩» في سموحة، إن المستشفى استقبل ٢٧ مريضًا جديد من مصابي الفيروس الأحد.

وأوضح «إبراهيم» لـ«المصري اليوم» أنه باستقبال الحالات ال٢٧ الجديدة تصبح الحصيلة الإجمالية للمصابين منذ بدء تشغيل المستشفى وحتى الآن ٢١٥ حالة، فيما تم تعافي حالتين جديدتين ليصبح إجمالي عدد المتعافين ٢١ حالة حتى الآن.

وذكر أنه بتشغيل مستشفى عزل جامعة الإسكندرية يصبح ثالث مستشفى عزل في المحافظة إلى جانب مستشفى العجمي المركزي والمدينة الشبابية في أبوقير شرق المدينة لافتًا إلى أن المستشفى الجديد يعمل بطاقة ٥٧٠ غرفة عزل مجهزة.

وقال إن مستشفى العزل في المدن الجامعية تضم 576 سرير، بواقع 140 بدار الضيافة و147 في مبنى الوافدين والتي ستدخل الخدمة خلال أسبوعين، كما يجري حاليًا تجهيز وتأهيل 5 مبانٍ بالمدينة الجامعية بنات بسموحة لاستقبال الحالات.