شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: يمكننا قطع العلاقات مع الصين ولا أريد التحدث مع رئيسها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن بلاده يمكنها قطع العلاقات بشكل كامل مع الصين، مشددا على أنه لا يريد التحدث مع الرئيس الصينى، خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا الذى ظهر فى الصين.
وأضاف، خلال تصريحات لفوكس نيوز، أنه كان بإمكان الصين وقف تفشى فيروس كورونا، موضحا أن المعلومات حول مختبر ووهان غير جيدة.
وعلى جانب آخر أكد الرئيس الأمريكى أن التحقيق فى علاقة روسيا بالانتخابات الأمريكية الأخيرة كان أكبر جريمة سياسية فى بلادنا.
وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكثر تضررا من فيروس كورونا، حيث سجلت الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بسبب الفيروس التاجى.
ويواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره فى مختلف دول العالم، حيث تخطت الإصابات حاجز 4.7 مليون إصابة، وفيم تم تسجيل أكثر من 315 ألف حالة شفاء، وتواصل الدول اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من هذا الفيروس.
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