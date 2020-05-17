شكرا لقرائتكم خبر عن 10 قرارات مهمة للحكومة.. غدًا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها: 50 مليون دولار دعما لمصر من البنك الدولى لمواجهة "كورونا".. الدعم يأتى استجابة طارئة فى إطار حزمة التمويل السريع بقيمة 6 مليارات دولار لمساعدة الدول الأعضاء فى تعزيز جهود التصدى للجائحة واختصار الوقت اللازم للتعافى الاقتصادى وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا: - مدبولى خلال مؤتمر صحفى: العالم أجمع يتجه للتعايش مع «كورونا»ً.. 10 قرارات مهمة للحكومة: 24 مايو.. 1 – حظر تجوال من 5م إلى 6 ص.. 2 - إغلاق المولات والشواطئ والمناطق الترفيهية.. 3 - إيقاف المواصلات وأتوبيسات الرحلات 24 مايو.. 1 – حظر تجوال من 5م إلى 6 ص.. 2 - إغلاق المولات والشواطئ والمناطق الترفيهية.. 3 - إيقاف المواصلات وأتوبيسات الرحلات - 30 مايو.. 4 – حظر تجوال من 8 م إلى 6 ص.. 5 - فتح المحلات التجارية والمولات والمطاعم - 15 يونيو.. 6 - العودة التدريجية للأنشطة - 15 يونيو.. 6 - العودة التدريجية للأنشطة الرياضية .. 7 - دراسة عودة إقامة الشعائر داخل دور العبادة - 21 يونيو.. 8 - بدء امتحانات الثانوية العامة وسط إجراءات احترازية مشددة Advertisements - 1 يوليو.. 9- امتحانات طلاب الفرق النهائية بالجامعات.. 10- ارتداء الكمامة إجبارى فى جميع المنشآت بالدولة والمواصلات.. وعقوبات على المخالفين - 1 يوليو.. 9- امتحانات طلاب الفرق النهائية بالجامعات.. 10- ارتداء الكمامة إجبارى فى جميع المنشآت بالدولة والمواصلات.. وعقوبات على المخالفين - أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة الرياضيات لغات - «كبار العلماء» بالأزهر: يجوز أداء صلاة العيد فى المنازل بسبب إجراءات الوقاية من كورونا.. الهيئة فى بيان للمسلمين حول العالم: لا تشترط الخطبة إذا صلى الرجل بأهله..و"الأوقاف" تقرر نقل صلاة العيد من مسجد السيدة نفيسة عبر الإذاعة والتليفزيون بحضور 20 مصليا - «كبار العلماء» بالأزهر: يجوز أداء صلاة العيد فى المنازل بسبب إجراءات الوقاية من كورونا.. الهيئة فى بيان للمسلمين حول العالم: لا تشترط الخطبة إذا صلى الرجل بأهله..و"الأوقاف" تقرر نقل صلاة العيد من مسجد السيدة نفيسة عبر الإذاعة والتليفزيون بحضور 20 مصليا - مناورات الجماعة الإرهابية للسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعى.. أكاذيب اللجان وألاعيب كرمان.. خنجر الإخوان فى قلب السوشيال ميديا - جومانا مراد لـ«الخليج 365»: الزواج وعائلتى سبب ابتعادى عن الساحة الفنية 7 سنوات - جومانا مراد لـ«الخليج 365»: الزواج وعائلتى سبب ابتعادى عن الساحة الفنية 7 سنوات - خريطة انتشار كورونا فى مصر.. الأرقام والأسباب وأكثر المناطق إصابة.. 3 محافظات تتصدر قائمة الإصابات.. 56% من ذكور و44% إناث.. أسباب ارتفاع الإصابة و3 مؤشرات لزيادة الوفيات.. والجلطات والفشل التنفسى أبرز المضاعفات القاتلة - القوات المسلحة ترفع كفاءة عدد من المدن الجامعية لاستخدامها أماكن حجر صحى - القوات المسلحة ترفع كفاءة عدد من المدن الجامعية لاستخدامها أماكن حجر صحى - العالم يخسر 30 مليون وظيفة بسبب كورونا.. وزيرة التخطيط تستعرض تأثيرات الوباء على الاقتصاد العالمى.. ونبيلة مكرم: اتخذنا إجراءات لإعادة 16 ألف عالق بالخارج قبل عيد الفطر

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