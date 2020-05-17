نائب رئيس البنك الأهلى يجيب على أسئلتكم فى "الاقتصاد ببساطة" مع أحمد يعقوب

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف برنامج "الاقتصاد ببساطة"، فى حلقة جديدة مساء اليوم الأحد، فى تمام الساعة 10:30 مساء، عبر صفحة ”الخليج 365” على "فيس بوك"، وفى بث مباشر، يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، والذى يجيب على أسئلتكم حول القروض وشهادات الادخار والاقتصاد وإجراءات مكافحة كورونا، وحد السحب النقدى للأفراد من البنوك، وغيرها من الموضوعات.

ويرعى برنامج "الاقتصاد ببساطة"، البنك الأهلى المصرى، ويستهدف البرنامج تسليط الضوء وعرض للقضايا الاقتصادية بأسلوب مبسط يساعد المواطن المصرى فى اتخاذ القرارات اليومية ودعم توجهه الاستثمارى.

وأعلن البنك الأهلي المصري تحقيق طفرة غير مسبوقة في حجم محفظة الودائع الخاصة بالبنك لتصل إلى أكثر من 1.5 تريليون جنيه وهو الانجاز الذي يتحقق لأول مرة في تاريخ البنوك المصرية.

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وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك، إن الوصول بحجم الودائع لتتخطى حاجز تريليون ونصف التريليون جنيه يضيف إلى الإنجازات التي حققتها أسرة العاملين بالبنك الأهلي المصري بفضل خبرات ومجهودات فرق العمل التي تقدم أعلى مستوى من جودة الخدمات والمنتجات المصرفية.

وأضاف أن تحقيق محفظة ودائع بتلك القيمة الضخمة - التي تتجاوز حصتها السوقية 30% إنما تعكس ثقة العملاء بمختلف أنماطهم واحتياجاتهم في البنك الأهلي المصري وقدرة البنك على تلبية مختلف احتياجاتهم الادخارية والتمويلية من خلال استراتيجية متكاملة ومرونة في التطوير والاستجابة لمتغيرات السوق حفاظا على ريادته في خدمة عملائه والاقتصاد القومي.

ومن جانبه، صرح يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بأن تلك المحفظة الضخمة التي قفزت بنحو 300 مليار جنيه عن العام الماضي، تتضمن مختلف أنواع الحسابات سواء جارية أو توفير، إضافة إلى الودائع لأجل وكذا الشهادات الادخارية بمختلف أنواعها وآجالها ودوريات صرف عائدها وفقا والمتطلبات الخاصة بعملاء البنك.

وأشار إلى النجاح الكبير الذي حققته شهادات البنك البلاتينية ذات العائد 15% والتي طرحها البنك مؤخرا، حيث شهدت إقبالا كبيرا من جمهور العملاء إلى أن وصل إجمالي مبيعاتها إلى حوالي 88 مليار جنيه في فترة وجيزة، مؤكدا أن البنك يحرص على زيادة معدلات توظيف الودائع بصورة متنامية ومدروسة.