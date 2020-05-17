شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: منع دخول الوزارة ودواوين المحافظات بدون ارتداء كمامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أنه تم منع دخول الموظفين والمواطنين ديوان عام الوزارة ودواوين المحافظات بدون ارتداء الكمامة.

وأضاف قاسم، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يتم بشكل دورى تعقيم وتطهير المكاتب والمصاعد والسيارات بمقر الوزارة باستخدام المنظفات الموصى بها من وزارة الصحة، حيث يتم تعقيم مكتب خدمة المواطنين وجميع وسائل نقل العاملين، بالإضافة إلى أنه تم توفير عدد من أجهزة قياس الحرارة من الجبهة للكشف على العاملين والمترددين على الوزارة.

وأكد قاسم أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، يتابع بشكل دورى مع المحافظين أعمال التعقيم والتطهير الدورية لدواوين المحافظات والوحدات المحلية والشوارع وكل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

فى سياق متصل أعلنت وزارة الصحة والسكان، منذ قليل، عن حظر ومنع الدخول للعاملين بها والمترددين على منشآتها سواء كانت منشآت طبية أو إدارية تابعة للوزارة بدون ارتداء الكمامة، وحال ثبوت أى مخالفة ستتم مساءلة إدارة المنشأة.

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وكانت الحكومة قد اعتمدت عددا من ضوابط الإقامة والاشتراطات بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، والتى تم البدء بها من 15 مايو الجارى، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، ووفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في هذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

كما تتضمن هذه الاشتراطات تشكيل فرق عمل مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى فى وزارة الصحة؛ للمرور على الفنادق والتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل.

بجانب عدم إقامة أى حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر كل أنواع النشاط الليلى بالفندق، مع تخصيص فندق صغير، أو طابق فى الفندق فى كل منتجع للحجر الصحى لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه، مع الاستمرار بشكل دائم بإجراء الاختبار السريع للعاملين على بوابات المدن السياحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.