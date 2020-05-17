شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات فيروس كورونا المستجد حول العالم تتخطى حاجز الـ315 ألف حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم حاجز الـ315 ألف حالة، وذلك وفق موقع "ورلد ميترز".

ويواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره فى مختلف دول العالم حيث تخطت الإصابات حاجز 4.7 مليون إصابة، وتسجيل أكثر من مليون و800 ألف حالة شفاء، وتواصل الدول اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من هذا الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، رصد 2736 إصابة جديدة و10 وفيات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وكذلك أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، عن إجراء أكثر من 40 ألف فحص جديد والكشف عن 731 إصابة جديدة بفيروس كورونا و581 حالة شفاء و6 وفيات.

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وفى الكويت أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1048 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليترفع العدد الإجمالي إلى 14850 مصابا، مع 5 وفيات جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 112، إلى جانب شفاء 250 حالة ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 4093، وفيما تم تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 1642 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وأفادت وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل ‫9 إصابات جديدة ليرتفع اجمالي الإصابات إلى 911 إصابة.

روسيا أعلنت عن تسجيل 9709 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية، وكشفت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 1237 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.