شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. الحكومة: حظر التجوال من الخامسة مساء فى أسبوع العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، إعلان الحكومة موعد الحظر أسبوع العيد ليبدأ من الساعة 5 مساء الأحد القادم إلى 6 صباحا.

الحكومة تعلن موعد الحظر أسبوع العيد.. من الساعة 5 مساء الأحد القادم إلى 6 صباحا

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى، أن هدف الإجراءات الاحترازية خلال عيد الفطر هو الوقاية من فرص انتشار الفيروس وتقليل عملية انتقال الفيروس.

البنك الدولى: مصر فى صدارة الدول المستخدمة ابتكارات التدريس خلال جائحة كورونا

أكد البنك الدولى، أن مصر من البلدان التى تأتى فى الصدارة، فيما يتعلق بالابتكارات فى التدريس خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، إذ تستخدم أساليب متعددة الوسائط وتعمل على بناء شراكات مبتكرة على الفور لتقديم خدمات التعلم.

وزير التعليم: التشعيب لعلمى علوم ورياضة مستمر لطلاب 3 ثانوى العام المقبل

كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التشعيب إلى علمى علوم وعلمى رياضة مستمر لدفعة الصف الثالث الثانوى العام، العام الدراسى المقبل 2020،2021، دون تغيير نظرا للظروف الاستثنائية.

وزير الأوقاف: بث صلاة العيد من مسجد واحد.. والسماح للمساجد بإذاعة التكبيرات

قال الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف، إنه حفاظا على حياة المواطنين، سيتم التنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام لنقل صلاة العيد من أحد المساجد، وسيسمح للمساجد بنقل وتشغيل مكبرات الصوت لنقل تكبيرات العيد.

رئيس الوزراء: شعائر صلاة العيد ستبث من أحد مساجد الدولة وقاصرة على العاملين بالمسجد

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى مؤتمر صحفى، أن صلاة العيد سيتم إذاعتها من أحد المساجد وستكون قائمة على العاملين بالمسجد، مشددا أنه سيكون هناك إجراءات سيتم اتخاذها وأهمها ارتداء الكمامة، ومنع التجمعات وسيكون هناك عقوبات لمن لم يلتزم بارتداء الكمامة

فيديو.. الحكومة: لن يسمح لأى مواطن بدخول المنشآت أو استخدام وسائل النقل دون كمامة

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى مؤتمر صحفى، أنه لن يتم السماح لأى مواطن بدخول المنشآت أو استخدام وسائل النقل دون كمامة، وسيتم فرض عقوبات على من يخالف ذلك، وأكد أن القطاع الطبى يقوم بجهد كبير للغاية، موضحا أنه سيتم النظر فى كيفية إعادة الأنشطة المختلفة اعتبارا من منتصف شهر يونيه.

وزير التعليم: الكمامة والكشف الحرارى على طلاب الثانوية العامة قبل دخول اللجان

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم فى مؤتمر صحفى، أن هناك خطة تأمين لطلاب الثانوية العامة خلال امتحاناتهم، وسيكون بكل لجنة 14 طالبا فقط، وسيتم توزيع الكمامات على الطلاب قبل دخول اللجان والكشف الحرارى عليهم وتعقيم اللجان.

رئيس الوزراء: امتحانات الثانوية العامة تبدأ 21 يونيو بدلا من 7 يونيو

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى، أن امتحانات الثانوية العامة 21 يونيو القادم، بدلا من 7 يونيو، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية والوقاية للطلاب.

الحكومة تعلن إيقاف المواصلات وغلق الشواطئ والمولات والمطاعم فى أسبوع العيد

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تنتهز الفرصة خلال أجازه عيد الفطر وتم التوافق عليه أن من يوم الأحد وحتى الجمعة بواقع 6 أيام سيتم غلق كافة المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية والشواطئ وحظر حركة المواطنين اعتبارا من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا.

الحكومة: حظر التجول بعد العيد يبدأ من الثامنة مساء.. وعودة تدريجية للأنشطة منتصف يونيو

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى، إنه اعتبارا من بعد عيد الفطر، سيتم فرض حظر التجوال من الثامنة مساء وحتى السادسة صباح اليوم التالى، موضحا أنه سيتم عودة التدريجية للأنشطة المختلفة اعتبارا من منتصف يونيو القادم.

رئيس الوزراء: العالم أجمع يتجه للتعايش مع فيروس كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن ما بعد إجازة عيد الفطر هو الأهم ويمثل الوضع الذى ستتحرك فيه الحكومة، خاصة وأن العالم أجمع بعد يتعامل على مبدأ التعايش ما بعد كورونا.

مجلس النواب يقر حظر الكتابة على النقود وتشويهها وإتلافها

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على حظر قيام أى شخص بخلاف البنك المركزى إصدار أوراق أو مسكوكات لها مظهر النقد، وكذلك الكتابة على النقود بأى شكل.

فيديو.. القوات المسلحة ترفع كفاءة عدد من المدن الجامعية لاستخدامها أماكن حجر صحى

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا، وانطلاقًا من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة تجاه شعب مصر العظيم، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من إداراتها التخصصية للقيام برفع كفاءة المدن الجامعية بعدد من المحافظات، حيث تم رفع الكفاءة الهندسية والإدارية للمدن الجامعية لكلًا من جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة حلوان وجامعة الإسكندرية وجامعة المنصورة وجامعة قناة السويس وجامعة أسيوط، وذلك لاستخدامها كأماكن حجر صحى لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا حال تطلب الأمر ذلك .

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غدا طقس شديد الحرارة وأمطار رعدية تصل للسيول.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الاثنين، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا .كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس شديد الحرارة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح تنشط أحيانا .

هيئة كبار العلماء: يجوز صلاة العيد فى المنازل بسبب إجراءات الوقاية من كورونا

أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، بيانًا للمسلمين حول العالم بشأن الأحكام المتعلقة بصلاة العيد فى ظل استمرار تفشى فيروس "كورونا المستجد"، انطلاقًا من مسئوليتها الشرعية وواجبها الديني.

الزراعة: ارتفاع صادرات الفراولة الطازجة لـ18794 طنا

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، أن إجمالى صادرات مصر من الفراولة الطازجة منذ بدء التصدير وحتى 13 من شهر مايو الجارى بلغت 18 ألفا و794 طنا وجارى الشحن والتصدير . وأضاف فى تصريحات لـ " الخليج 365"، أن جميع شحنات الفراولة الطازجة المصدرة للخارج تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الحجرية، بالإضافة إلى مواصلة تشديد إجراءات جميع صادرات المنتجات الزراعية خاصة الخضر والفاكهة لإنفاذها بجميع أسواق العالم وزيادة الصادرات .

الأرصاد: تجنبوا النزول إلا للضرورة ويجب الإكثار من السوائل وقت الإفطار

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، أن الموجة الحارة التى تشهدها البلاد مستمرة لنهاية الأسبوع كما ذكر فى البيان الذى أصدرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وصول 3 أفواج للعائدين من الخارج لمدينة جامعة القاهرة لقضاء الحجر الصحى

وصلت إلى مدينة طلاب جامعة القاهرة بالجيزة، مساء أمس السبت، الأفواج الـ 14 و15 و16 من المصريين العائدين من الخارج، لقضاء فترة الحجر الصحى الاحتياطى لهم لمدة 14 يومًا كإجراء احترازى لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل عدد الأفواج التى استقبلتها المدينة الطلابية بجامعة القاهرة حتى الآن 16 فوجًا تضم 2800 مصرى من العائدين من الكويت.

الحكومة تنشر فيديو لتوعية المواطنين بخطورة الاستهانة بفيروس كورونا

نشر مجلس الوزراء، فيديو توعوى لتحذير المواطنين من خطورة فيروس كورونا، وأن الفيروس مازال مستمرا فى العالم، مستنكرا فى الوقت ذاته قله اهتمام المواطنين بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحماية من الفيروس.

البنك الدولى يوافق على 50 مليون دولار لمصر ضمن حزمة تمويل بـ 6 مليارات

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولى، على تقديم 50 مليون دولار لجمهورية مصر العربية، كاستجابة طارئة فى إطار حزمة التمويل السريع، التى أقرتها مجموعة البنك الدولى لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، وهو جهد دولى يهدف إلى المساعدة فى تعزيز جهود التصدى للجائحة، واختصار الوقت اللازم للتعافى الاقتصادى، وتبلغ قيمته 6 مليارات دولار ويمثل دعما فوريا، لمساعدة الدول الأعضاء بالبنك على التكيف مع الآثار الصحية والاقتصادية نتيجة انتشار فيروس كورونا.

الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "فتاكة" لكورونا خلال الشتاء المقبل

ذكر موقع روسيا اليوم، أن مكتب منظمة الصحة العالمية فى روسيا أكد أن تقدير مستوى الوفيات مهمة صعبة فيما يخص عددا كبيرا من الأمراض، وأن عدوى فيروس كورونا ليس استثناء فى هذه الحالة، متابعا: من أجل إجراء تقييم نهائى لمعدل الوفيات الناجمة عن جائحة كورونا ككل، لا بد من انتظار مزيد من الدراسات لبيانات الوفيات على النطاق العالمي.

التعليم: غدا أخر موعد لاستلام مشروع البحث من طلاب النقل والشهادة الإعدادية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أخر موعد لاستلام الأبحاث 18 مايو الجارى، مشددة على أن هناك فرصة ومتسع من الوقت يستطيع من لم يقدم مشروع بحث أن يسلمه للمدرسة أو يرفع إلكترونيا على منصة إدمودو، قبل انتهاء المدة المحددة، موضحة من لم يقدم بحثا سيحصل على صفر فى نتيجة الترم الثانى ويدخل امتحان دور ثان.

الصحة العالمية: لا يوجد دليل على نقل كورونا عن طريق العملات المعدنية والورقية

أكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد دليل على أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق العملات المعدنية أو الورقية النقدية، مشيرة إلى أنه لابد من غسل اليد بالماء والصابون بعد لمس العملات أو تبادلها مع الأشخاص الأخرين.

طلاب الثانى الثانوى يبدأون امتحان الكيمياء والجغرافيا إلكترونيا من المنزل

بدأ قبل قليل طلاب الصف الثانى الثانوى أداء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى والعام بأكملة، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادتى الجغرافيا للشعبة الأدبية والكيمياء للشعبة العلمية، حيث تمكن الطلاب من الدخول على منصة الامتحان من خلال الرابط التالى: https://assessment.ekb.eg/pearson/login/peg_login.jsp

رئيس الوزراء: عودة الأنشطة الرياضية للأندية تدريجيا 15يونيو المقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى، أن اعتبارا من بعد العيد سيتم فرض حظر التجوال من الثامنة مساءا وحتى السادسة صباح اليوم التالى، موضحا أنه سيتم عودة التدريجية للأنشطة المختلفة اعتبارا من منتصف يونيو القادم.

الأوقاف: نقل صلاة العيد من مسجد السيدة نفيسة بحضور 20 مصليا من العاملين بالوزارة

قررت وزارة الأوقاف إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها وأرضاها بحضور نحو عشرين مصليا فقط من العاملين بالأوقاف وبمراعاة ضوابط التباعد الاجتماعى والإجراءات الوقائية، ومراعاة وجود مسافة نحو متر ونصف على الأقل بين كل مصل وآخر .

24 مليون كمامة و6 ملايين جوانتى.. التعليم تعلن تفاصيل خطة تأمين طلاب الثانوية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل أعداد الطلبة ومقدرى الدرجات والإداريين المتقدمين للامتحانات ومستلزمات التعقيم داخل اللجان، موضحة أنه يوجد قرابة 653 ألف طالب وطالبة، على مستوى الجمهورية، و168 ألف مشرف وملاحظ و3313 لجنة أساسية و56 ألفا و591 لجنة فرعية و49 كنترولات للثانوية العامة و5800 إدارى بالكنترولات و23 ألفا و434 مقدر درجات وعدد أيام عمل اللجان 10 أيام وعدد أيام عمل الكنترولات 150 يوما.