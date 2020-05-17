مفتى الجمهورية: المغفرة مجسدة فى كل تفاصيل شهر رمضان.. فيديو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن المغفرة مجسدة في كل تفاصيل شهر رمضان بداية من السحور سواء طعام أو توقيت، ويشعر الإنسان فيه بالبركة بداية من هذا الفعل، وكأنه يقول يارب أنت كلفتني وأنا أنفذ تكليفك.

وأضاف المفتي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نور النبي» المذاع على قناة صدى البلد، «يقول رب العزة كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، وهو ما يؤكد عظمة فريضة الصيام فكل تفاصيل الصوم مليئة بالمغفرة والبركة والرحمة».

وأشار إلى أن رمضان فرصة عظيم حتى يشعر الإنسان بقضية الرحمة والمغفرة، ويكون مخلصا إخلاصا كبيرا في الصوم والذكر وقراءة القرآن.