فيديو.. 6 نصائح للحماية من الموجة شديدة الحرارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تنبؤ حالة الطقس من الأحد وحتى يوم الجمعة المقبل، وفق النشرة التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمدة 6 أيام مقبلة، استمرار الموجة شديدة الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية حتى الجمعة .
وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة العظمى بالقاهرة ستتراوح بين 42 و43، وجنوب الصعيد تصل درجات الحرارة لـ44 درجة، وذلك حتى نهاية الأسبوع.
في الفيديو التالى نستعرض أبرز تلك النصائح ..
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