شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 6 نصائح للحماية من الموجة شديدة الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تنبؤ حالة الطقس من الأحد وحتى يوم الجمعة المقبل، وفق النشرة التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمدة 6 أيام مقبلة، استمرار الموجة شديدة الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية حتى الجمعة .

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة العظمى بالقاهرة ستتراوح بين 42 و43، وجنوب الصعيد تصل درجات الحرارة لـ44 درجة، وذلك حتى نهاية الأسبوع.

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في الفيديو التالى نستعرض أبرز تلك النصائح ..