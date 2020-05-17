شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: نزل الشباب استقبلت 6 آلاف من المصريين العالقين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لبحث وتعزيز سبل التعاون المشترك للتصدى لفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وذلك بديوان عام وزارة الصحة، فى إطار التعاون ودعم جهود الدولة والقطاع الصحى للتصدى لفيروس كورونا.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، والدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، وأعضاء اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور محمد سلطان، استشارئ جراحة العظام والاصابات.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان أن وزارة الشباب والرياضة تقوم بدور مهم مع الوزارة حيث استقبلت نزل الشباب 2800 مصاب بفيروس كورونا المستجد من الحالات البسيطة إكلينيكيًا، فضلاً عن استقبال أكثر من 6 آلاف من المصريين العالقين بالخارج، بنزل الشباب بمحافظات الجمهورية المختلفة كحجر صحي.

وفى هذا الصدد، وجهت وزيرة الصحة الشكر لوزير الشباب والرياضة على تعاونه المستمر مع الوزارة ومتابعته الحثيثة لنزل الشباب، واطمئنانه بنفسه على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية، مؤكدةً أن جميع قطاعات الدولة تعمل فى تناغم وتنسيق كامل للتصدى للفيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أن وزارة الصحة قامت بتوفير الأطقم الطبية من أطباء وممرضين، بالإضافة إلى توفير مخزون كافِ من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لمتابعة الحالات المرضية والنزلاء المتواجدين بنزل الشباب.

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ومن جانبه أشاد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بجهود وزارة الصحة والسكان وخطتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتوفير رعاية طبية فائقة سواء للنزلاء القادمين من الخارج أو المصابين بفيروس كورونا.

ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر لوزيرة الصحة لقيادتها الحكيمة للمنظومة الصحية فى ظل هذه الظروف التى تمر بها البلاد، مؤكدًا تسخير كل إمكانيات وزارة الشباب والرياضة لمواجهة الفيروس، من خلال توفير المدن الشبابية وبيوت الشباب والأندية الرياضية وعدد من مراكز الشباب وغيرها، لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، إذا استدعى الأمر لذلك.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أنه حرصاً من الوزارة على متابعة أي متغيرات صحية تتعلق بالنشاط الرياضي والشبابي بمصر والتنسيق مع الجهات المختصة طبيا وإداريا في تنظيم البطولات والمهرجانات والأحداث الرياضية، وما يتعلق بالارتقاء بعناصر المنظومة الرياضية، فقد تم تشكيل لجنة طبية عليا تختص أيضاً بمتابعة تطورات انتشار فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهته واتخاذ التدابير اللازمة حيال تعرض البلاد لفيروسات أو أمراض طبية ذات تأثير على الوسط الرياضى بما يخدم المنظومة الطبية والتغطية الطبية للأحداث الرياضية.