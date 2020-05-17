شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندى: «مفيش حاجة اسمها صديق العائلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه ليس هناك ما يسمى بصديق للعائلة في الإسلام، مشيرًا إلى أن البيوت لها حرمة.

وكشف الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المُذاع عبر فضائية «dmc»، اليوم الأحد، أن هناك أوقاتاً معينة يُمنع فيها أولادك من الدخول لغرفة نومك.

وأكد أن البيوت هي دولتك الصغيرة، فلابد من عدم دخوله غريبًا، مستشهدًا بحديث النبي: «لا تُصاحب إلا مؤمنًا، ولا يأكل طعامَك إلا تقيٌّ».

وأوضح أن الاكل في موضعة لا يعني الأكل كما عهدناه ولكنه يعني لا يدخل البيوت إلا التقي، أي طعام الصُّحبة، محذرًا من عدم دخول أحد لبيت إلا وأن يكون مرغوب فيه.