شكرا لقرائتكم خبر عن المسؤول الطبى بـ«عزل كفر الدوار»: استقبال 12 حالة جديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمود شهاوى، المسؤول الطبى بمستشفى كفر الدوار العام المخصص للعزل الصحى لمصابى فيروس كورونا، إن المستشفى استقبل المستشفى 12 حالة جديدة، منهم 7 من محولين مستشفى صدر دمنهور والباقى محولين من مستشفيات محافظتى المنوفية والقليوبية.
وأوضح «شهاوى» إن أغلب الحالات الموجودة في المستشفى بصحة جيدة، وأكثر من 95% من الحالات مستقرة، مشيرًا إلى أن المستشفى برئاسة الدكتور ياسر أحمد عبده، استقبلت أكثر من 400 حالة منذ تشغيلها كمستشفى للحجر في 16 إبريل الماضى.
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