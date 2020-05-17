شكرا لقرائتكم خبر عن المسؤول الطبى بـ«عزل كفر الدوار»: استقبال 12 حالة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود شهاوى، المسؤول الطبى بمستشفى كفر الدوار العام المخصص للعزل الصحى لمصابى فيروس كورونا، إن المستشفى استقبل المستشفى 12 حالة جديدة، منهم 7 من محولين مستشفى صدر دمنهور والباقى محولين من مستشفيات محافظتى المنوفية والقليوبية.

وأوضح «شهاوى» إن أغلب الحالات الموجودة في المستشفى بصحة جيدة، وأكثر من 95% من الحالات مستقرة، مشيرًا إلى أن المستشفى برئاسة الدكتور ياسر أحمد عبده، استقبلت أكثر من 400 حالة منذ تشغيلها كمستشفى للحجر في 16 إبريل الماضى.