شكرا لقرائتكم خبر عن «تنفيذي البحيرة» يقرر إطلاق أسماء 5 شهداء على مدارس بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المجلس التنفيذى لمحافظة البحيرة برئاسة المحافظ اللواء هشام آمنة، الأحد، إطلاق أسماء ٥ من الشهداء من أبناء المحافظة على مدارس في مدنهم وقراهم مساقط رؤوسهم تخليدا لذكراهم وبطولاتهم، ووأكد المحافظ أن كل من ضحى بروحه فداء للوطن سيظل في قلب مصر وأن إطلاق أسمائهم على المدارس سيظل يذكرنا ببطولاتهم وتضحياتهم ولن ننسى أبدًا أبطالنا.

وشارك في اجتماع المجلس التنفيذى الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشموني، السكرتير العام، واللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام المساعد، واللواء أشرف عبدالسلام، مساعد مدير الأمن، والعميد عادل كمال، مدير المرور، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسؤولي شركات المرافق العامة والمرور والحماية.

ووافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد محمد عبدالعزيز عبدالحليم الجوهرى، على مدرسة الجلاء الإبتدائية والإعدادية بقرية الطود مركز كوم حمادة، وإطلاق اسم الشهيد أحمد حامد محمد عبدالنبى خليفة، على مدرسة ابيس ٥ الإعدادية بمركز كفر الدوار، واسم الشهيد حامد عادل السعدني، على مدرسة معنيا الاعدادية بمركز ايتاى البارود، واسم الشهيد حماده عصام عبدالمحسن ندا، على مدرسة الخربة الاعدادية بمركز حوش عيسى، واسم الشهيد جمعة رضا عبدالحليم بسيوني، على مدرسة الحرية الابتدائية بقرية الحرية بمركز حوش عيسى.

وأشار «آمنة» خلال الإجتماع إلى أنه سبق وتم إطلاق إسم الشهيد المقدم محمد فوزى الحوفى على المدرسة الثانوية الميكانيكية بدمنهور، والسيدة عطيات محمد عربود، مشرفة التمريض بمستشفى الصدر، شهيدة الاطقم الطبية على مدرسة التمريض بزواية غزال بدمنهور.