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شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 500 كرتونة مواد غذائية على المتضررين من الأمطار بقرية «أولاد الشيخ» في سوهاج (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، قرية «أولاد الشيخ» بدائرة مركز دارالسلام، للإطمئنان على أهالى القرية بعد شكاوى من وجود تجمعات كبيرة للأمطار بها ودخول المياه للمنازل.
ووجه المحافظ- خلال الجولة التي رافقه فيها نائبه الدكتور أحمد سامي القاضي، ورئيس مركز ومدينة دارالسلام لطفي محمد على، وعدد من القيادات التنفيذية، والأمنية بالمحافظة- بتوزيع 500 كرتونة مواد غذائية على المتضررين من تجمعات مياه الأمطار بالقرية، وكسح وشفط كميات المياه النازحة على القرية من سلاسل الجبال الملاصقة لها، مؤكدا أن كميات الأمطار النازحة خفيفة وليست غزيرة وتحت السيطرة، ولم تحدث أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
وأكد محافظ سوهاج أن المحافظة في حالة تأهب ورفع للإستعدادات القصوي منذ أواخر الأسبوع الماضي، تحسبا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من هطول الأمطار، لافتا إلى أن غرف العمليات والأزمات بالوحدات المحلية والمديريات وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة على أهبة الإستعداد اللازم لسرعة التعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.
وأشار المحافظ إلى وجود بلاغات لغرف العمليات بتسبب الطقس السىء في سقوط 3 نخلات بمنطقة «المستعمرة» بقرية «الجلاوية» بمركز ساقلتة، وشجرتين على الطريق بقرية «كوم العرب» بمركز طما، و«البطاخ» بمركز المراغة، وتم التعامل الفورى وإزالتها، وإعادة شد أسلاك الكهرباء التي تسببت في إنقطاعها، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات الفورية لعودة التيار الكهربي لقرى مركز جرجا بعد حدوث إنقطاعات في التيار.
وكذلك تم إعادة التيار الكهربائي لقريتى «بندار الكرمانية»، و«عرابة أبودهب» بمركز سوهاج، وقرية «شطورة» بمركز طهطا، ونجع «يونس» بمركز جهينة، من خلال اتخاذ الإجراءات الفورية بالتنسيق مع شركة الكهرباء، وإصلاح الأعطال وشد الأسلاك المتقطعة بسبب الطقس السىء.
كانت محافظة سوهاج قد تعرضت اليوم لحالة من عدم الإستقرار في الأحوال الجوية، وبرق ورعد مع هطول غزير للأمطار، وصل إلى حد تجمعات مياه أشبه بالسيول في قرية «أولاد الشيخ» بمركز دار السلام، بخلاف سقوط للأشجار وإنقطاع التيار الكهربى في عدد من مراكز المحافظة.
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