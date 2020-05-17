شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: استمرار مشروع «كوبونات السلع» بعد شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هشام عبدالمنعم، مدير عام المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، إن كوبونات السلع من مقترحات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن كوبون السلع شيء جيد للمستهلك، لأنه يتيح له اختيار السلع التي يريدها من جميع الفروع، حيث أن شركة الأهرام لها 167 فرعًا، وشركة النيل لها 180 فرعًا.

وأضاف «عبدالمنعم» في بيان، الأحد، أن وزارة التموين طرحت الكوبونات على هيئة 3 فئات تتراوح تبدأ بين 20 جنيها وأخرى فئة الـ50 جنيه وآخرهم فئة الـ100 جنيه، موضحًا أن مشروع الكوبونات مشروع ناجح وشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، خاصة بأزمة فيروس كورونا.

وتابع قائلا إن الوزارة وصلت لحوالي مليون و500 ألف كوبون، موضحًا أن هناك أكثر من 1300 سلعة أمام المستهلك بخاصية كوبونات السلع.

وأكد مدير عام المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، أن كوبونات السلع تتيح اللحوم، والخضراوات، والفواكه، مشيرًا لاستمرار مشروع كوبونات السلع حتى بعد انتهاء شهر رمضان، لأنها فكرة ناجحة جدًا من الدكتور على المصيلحي وزير التموين.

وأشار إلى أن الدولة مهتمة جدًا بتوافر جميع السلع، والدولة في بداية أزمة كورونا كانت تضخ كميات سلع أضعاف الطبيعي لطمأنة المواطنين لعدم التكالب على السلع، حيث أن المواطن على رأس أولوياتها.

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