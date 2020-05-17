شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة التموين تصادر 7.5 طن دواجن فاسدة وتُحرر 1241 قضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، واتساقا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس «كورونا»، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.

وأسفرت تلك الحملات –بحسب بيان الأحد- عن ضبط 1241 قضية تموينية متنوعة «خلال 24 ساعة» أبرزها: ضبط مالك مفرمة لفرم الدواجن كائنة بدائرة مركز شرطة قليوب لحيازته «5، 250 طن سلع غذائية «مفروم دواجن – دهون حيوانية»» غير صالحة للاستهلاك لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما تم ضبط المدير المسؤول عن مصنع منتجات ألبان كائن بدائرة مركز شرطة الزقازيق لحيازته «2، 132 طن سلع غذائية جبن أبيض – جبن رومي» غير صالحة للاستهلاك لوجود تغير في خواصها الطبيعية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما تم ضبط مالك مخزن بدون ترخيص للتجارة السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لحجبه عن التداول كمية قدرها «2، 630 طن «سكر حر- أرز أبيض – 1020 عبوة»زيت طعام «» بقصد رفع أسعارها.

وفي ذات السياق تم ضبط المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة الخانكة لحيازته «6، 350 طن منظفات صناعية «جلسرين – كلور – مطهرات – صابون سائل» مستلزمات إنتاج، 1200 عبوة منظفات صناعية «منتج نهائى»» تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما ضبط المدير المسؤول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية لقيامه بتجميع كمية كبيرة من الأقماح المدعمة المستوردة قدرها 10 أطنان والمخصصة لصناعة الخبز البلدي المدعم محظور تداولها بالأسواق بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء.. قدرت بقيمة مالية قدرها «38000 جنيه» واتُّخذت الإجراءات القانونية.

Advertisements