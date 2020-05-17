شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: 571 ألف طالب بـ 2 ثانوي أدوا الامتحانات الإلكترونية في الكيمياء والجغرافيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى 571 ألف طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي، الأحد، اختبار مادتي «الكيمياء» و«الجغرافيا» على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في آخر أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2019-2020، والتي بدأت يوم 20 إبريل واستمرت حتى 17 مايو 2020.

وأنهى طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادة الكيمياء والجغرافيا إلكترونيا بواسطة أجهزة التابلت من المنزل بينما يستكمل طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات حتى 20 مايو الجاري.

وبلغت نسبة الطلاب الذين أدوا امتحان الأحد، 99.5%، من إجمالي 573 ألفًا و677 طالب وطالبة بمختلف محافظات الجمهورية.

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصف الأول الثانوي وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https:--stream.moe.gov.eg

ويؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي «مايو 2020» إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 «بداية تعليق الدراسة»، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي https:--thaneduone.emis.gov.eg-attend-complain

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