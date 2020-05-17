شكرا لقرائتكم خبر عن 33 مليون جنيه من الاتحاد الأوروبي لمشروعات الصرف الصحي ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، بتوقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر التابع لوزارة الصناعة، لتفعيل المنحة المقدمة من صندوق الاستثمار الأوروبى بقيمة 33 مليون جنيه، والتي تقرر تخصيصها لاستكمال ورفع كفاءة مشروعات الصرف الصحى بمناطق حي الزهور والضواحي.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وأحمد المالطى رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات بمحافظة بورسعيد، والمهندسة أمل حامد الألفى مدير وحدة مشروعات البنية الأساسية الممولة من جهاز تنمية المشروعات.

وأضاف محافظ بورسعيد أن مشروع الصرف الصحي بهذه المناطق تبلغ تكلفتة ١٣٠ مليون جنية من صندوق الإسكان بالمحافظة إلى جانب المنحة الاوروبية وينهي المشروع مشاكل الصرف الصحي والتي ضاقت الشبكة الحالية بهذه المناطق عن استيعاب التوسعات العمرانية التي تمت بها في السنوات الأخيرة.

وناشد المحافظ المواطنين من أبناء بورسعيد بالحفاظ على كفاءة مشروعات الخدمات التي تتم في مختلف المجالات وعلي راسها مشروعات مياة الشرب والصرف الصحي التي تمس الحياة اليومية للمواطنين لتحتفظ بكفاءة الاداء حيث تبلغ تكلفة رفع الكفاءة والصيانة لهذه المشروعات اضعاف تكلفة انشاء مشروعات جديدة منها.