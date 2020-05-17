شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة الإسبانية تكتشف مقبرة أثرية نادرة وعملات برونزية بـ«البهنسا» في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توصلت البعثة الأثرية المصرية الإسبانية التابعة لجامعة برشلونة والعاملة في منطقة «البهنسا» في مركز بني مزار، بشمال محافظة المنيا، الأحد، إلى الكشف عن مقبرة فريدة ترجع للعصر الصاوي.

وقال مسؤول بالآثار، إن المقبرة فريدة في نوعها ولم يتم الكشف عن هذا الطراز من قبل في البهنسا، وتتكون من حجرة واحدة مبنية من الحجر الجيري المصقول، مدخلها من جهه الشمال، وجدرانها بها إنحناء من أعلى عند بداية السقف مما يجعله مستوياً وليس مقبيا كما هو متعارف عليه في باقي المقابر المكتشفه سابقا في المنطقة، مشيراً إلى أنه لم يتم العثور بها على أي أثاث جنائزي.

وأضاف، أن الحفائر أظهرت مقابر ترجع إلى العصر الروماني ذات سقف مقبي وغير منقوشة، تم العثور بداخلها على العديد من شواهد القبور التي ترجع للعصر الروماني، والعملات البرونزية والصلبان الصغيرة، والأختام الطينية.

البعثة الإسبانية تكتشف مقبرة أثرية نادرة وعملات برونزية وصلبات بالبهنسا بالمنيا