شكرا لقرائتكم خبر عن «حجر قها»: تعافي طبيبة عناية مركزة بمستشفى بنها الجامعي من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الفريق الطبي بمستشفى الحجر الصحي بقها، بمحافظة القليوبية، الأحد، تعافي الدكتورة إيمان ضياء طبيبة العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي. ونشرت الصفحة الرسمية للمستسفى على فيس بوك خبر شفاء الطبيبة جاء فيه: «بعد معاناة وترقب ورجاء وأمل، تأكد شفاء وتعافي الطبيبة البطلة إيمان ضياء طبيبة العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي والتي أصيبت أثناء أداء عملها المهني والإنساني بمستشفى بنها الجامعي وتم حجزها بمستشفى قها للحجر الصحي، #مستشفي_قها_للحجر_الصحي#فيها_حاجة_حلوة.» الوضع في مصر

اصابات Advertisements 11,719

تعافي 2,950

وفيات 612

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