شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد 6 قرى سياحية بالجونة وسهل حشيش لاستقبال السياحة الداخلية بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمدت لجنة الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من محافظة البحر الأحمر، والخاصة بمعاينة الفنادق والقري السياحية التي تقدمت بطلبات لإعادة فتحها وتشغيلها في السياحة الداخلية بنسبة ٢٥٪ بمدينة الغردقة وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية في ظل انتشار فيروس كورونا، ٦ قرى سياحية بمنطقتي الجونة وسهل حشيش بالغردقة، لاستقبال النزلاء في السياحة الداخلية وذلك تمهيدا لإعطائهم شهادة السلامة الصحية المعتمدة حتى يستطيعوا استقبال النزلاء المصريين، وذلك بمعدل قرية بسهل حشيش و٥ قري سياحية بمنتجع الجونة.

وأكدت مصادر باللجنة أن أحد الفنادق الشهيرة من فئة الخمس نجوم بمنطقة الممشي السياحي ثبت عدم استيفائه للاشتراطات وسيتم توفيق أوضاعه وإعادة عملية الفحص لهم لاحقا في موعد جديد.

ولليوم الثالث واصلت اللجنة المشتركة أعمال التفتيش على الفنادق والقري السياحية بمنطقة هاواي شمال الغردقة، كما تستمر اللجنة في أعمالها حتي نهاية الاسبوع للتفتيش على نحو ٧٠ فندقا وقرية سياحية بمدينة الغردقة تقدموا بطلبات لإعادة التشغيل في استقبال السياحة الداخلية.

كانت لجان الفحص بدأت أعمال التفتيش على الفنادق الموجودة بالمدن السياحية (البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان)، حيث تقدم لغرفة المنشآت الفندقية حتى الآن طلبات من ١٧٢ فندق لفحص ومراجعة التزامهم بهذه الضوابط تمهيدا لإعادة التشغيل في حال التزامهم وحصولهم على الشهادة الصحية المعتمدة من قبل من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية.