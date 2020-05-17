شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوجه برفع تراكمات القمامة والمخلفات بـ«مقلب القرين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، هشام عبدالمقصود رئيس مدينة القرين، برفع تراكمات القمامة والمخلفات المتراكمة بمقلب القرين، ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة لتوفير بيئة صحية وأمنة للمواطنين، جاء ذلك خلال جولته المفاجئة في ساعة متأخرة من مساء أمس للمدينة لمتابعة أعمال النظافة والتجميل، ونسب تنفيذ المشروعات الجارية بالمدينة، والوقوف على مدى إلتزام المواطنين وأصحاب المحال التجارية بقرارات حظر التجوال لمواجهة فيروس كورونا.

وكلف المحافظ، رئيس مدينة القرين، بإنشاء حنفية حريق بالمقلب كإجراء إحترازي، تستخدم في حالة نشوب حريق نتيجة الإشتعال الذاتي للقمامة، مؤكداً على عدم السماح بتراكم القمامة والمخلفات لفترات طويلة بالمقلب، والتخلص الآمن منها أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

وتابع محافظ الشرقية خلال زيارته نسب تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز، مؤكداً على سرعة الإنتهاء منها طبقاً للجدول الزمني المحدد، ودخولها الخدمة الفعلية ليشعر المواطن بحجم ماتقدمه الدولة من إنجازات حقيقية على أرض الواقع، ولتساعد في دعم خطط التنمية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وخلال جولته بشوارع المدينة طلب المحافظ من رئيس مدينة القرين، إدراج الشارع الرئيسي وشارع القلعة بخطة الرصف للعام المالي 2020/2021، بعد التأكد من إنهاء تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز بالشارعين، للبدء فوراً في إعادة رصفهما ورفع كفاءتهما، وذلك تنفيذاً لخطة تطوير وتجميل شوارع المدينة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.