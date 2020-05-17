شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. مؤتمر "أونلاين" لنقابة الأطباء حول خطط مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس النقابة العامة للأطباء، مؤتمر صحفى "أون لاين"، يوم الخميس المقبل، 21 مايو2020، وذلك لتوضيح رؤية النقابة بخصوص خطة مكافحة كورونا، وسبل توفير الحماية للأطباء.

وقالت نقابة الأطباء، إنه فى الوقت الذى تتزايد فيه حالات الإصابة فى الطواقم الطبية بفيروس كورونا المستجد نتيجة مخالطة المرضى، وهو ما يعنى الخصم من قوة الفريق المواجه فى تلك الحرب، فوجئ الأطباء بتعديل وزارة الصحة برتوكول إجراءات الفحص ومسحات المخالطين من أعضاء الفريق الطبى الذى خالط حالة إيجابية للكورونا دون استخدام الواقيات المطلوبة.

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وأوضحت النقابة، فى بيان، أنه تقدم كثير من الأطباء من العديد من الجهات بشكاوى إلى النقابة العامة، حيث صدر منشور الإدارة العامة لمكافحة العدوى بتاريخ 12 مايو 2020، تضمن تعليمات بأنه فى حالة ظهور حالات إيجابية بين أفراد الطاقم الطبى فلا يتم أخد مسحات من المخالطين وغير مصرح بعزل المخالطين سواء فى المنزل أو بجهة العمل، وأن يجرى العاملين تقيييم ذاتى لأنفسهم وإخطار جهة العمل لإجراء الكشف، ولم يكتف المنشور بذلك بل حمل المنشور أعضاء الفريق الطبى مسئولية إصابتهم بالمرض.

وأشارت النقابة، إلى أنها خاطبت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، للمطالبة بضرورة تغيير هذه التعليمات مع ضرورة اتباع أقصى درجات سبل توفير الحماية للفرق الطبية التى تتصدر الصفوف دفاعا عن سلامة الوطن والمواطنين، واصفة هذه التعليمات بأنها خطيرة جداً، لأنها تعنى أن عضو الفريق الطبى الحامل للعدوى (قبل ظهور الأعراض) سوف يسمح له بالعمل ومخالطة الآخرين، مما سيؤدى بالضرورة لانتشار العدوى بصورة أكبر بين أفراد الطاقم الطبى، الذين بدورهم سينقلون العدوى لأسرهم وللمواطنين، وبدلا من أن يقدم عضو الفريق الطبى الرعاية الطبية للمواطنين سيصبح هو نفسه مصدرا للعدوى، مما ينذر بحدوث كارثة طبية حقيقية.