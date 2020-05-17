شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 571 ألف طالب بـ"2 ثانوى أدوا امتحان الكيمياء والجغرافيا إلكترونيًا والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه أدى 571 ألف طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي، اليوم الأحد، اختبار مادتي "الكيمياء" و"الجغرافيا" على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في آخر أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2019/2020، والتي بدأت يوم 20 إبريل واستمرت حتي 17 مايو 2020.



وأوضحت الوزارة أنه بلغت نسبة الطلاب الذين أدوا امتحان اليوم 99.5%، من إجمالي 573 ألفًا و677 طالب/طالبة بمختلف محافظات الجمهورية.



وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصف الأول الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg



ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثانى الثانوي الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي https://thaneduone.emis.gov.eg/attend-complain

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعليم: 571 ألف طالب بـ"2 ثانوى أدوا امتحان الكيمياء والجغرافيا إلكترونيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.