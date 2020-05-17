شكرا لقرائتكم خبر عن قرآن المغرب.. الشيخ حسين عبد العاطى ناصف يتلو ما تيسر من سورة الإسراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرآن المغرب على الخليج 365، يقدمه اليوم الشيخ حسين عبد العاطى ناصف، حيث يتلو ما تيسر من سورة الإسراء.

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والشيخ حسين، هو نجل الشيخ عبد العاطى ناصف، أحد مشاهير قراء القرآن الكريم، وقال في حوار سابق لـ "الخليج 365:" ولدت فى شبين القناطر عام 1965، وحفظت القرآن الكريم فى سن 11 عامًا، فى كٌتاب القرية، على يد الشيخ سيد دراهم، وأجزنى فى التلاوة والدى، والشيخ على أبو أحمد، والتحقت بالأزهر، وحصلت على بكالوريوس التجارة عام 1989".

وينشر الخليج 365 على مدار شهر رمضان الكريم قبيل أذان المغرب ، تلاوات قرآنية لعدد من مشاهير قراء القرآن الكريم في مصر، مثل الشيخ أحمد نعينع، والشيخ محمود الشحات أنور و الشيخ أحمد محمود على البنا، والشيخ ياسر الشرقاوى، والشيخ أحمد محمود أبو الوفا الصعيدى، ومحمد الطاروطى"