إخلاء سبيل لينا عطا الله رئيس تحرير "مدى مصر" بكفالة 2000 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
أمرت نيابة المعادي، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل الصحفية لينا عطا الله، رئيس تحرير موقع "مدى مصر" بكفالة 2000 جنيه.
ونسبت النيابة لـ"عطا الله" تهمة تصوير منشأة عسكرية دون تصريح، بحسب المحامية نسمة الخطيب.
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على رئيس تحرير موقع "مدى مصر" أثناء إجراءها حوارا صحفيا مع الدكتورة ليلى سويف المعتصمة أمام سجن طره، حسبما أعلن الموقع على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".
وقال ليلى سويف على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" إنها مُعتصمة أمام سجن طره لرفضها قطاع السجون زيارتها لنجلها الناشط علاء عبدالفتاح المحبوس احتياطيًا على ذمة أحد القضايا، بالإضافة لرفضهم إدخال بعض المسلزمات له، على حد قولها.
يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في 9 مارس الماضي تعليق الزيارات كجزء من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكذا قيامها بالتطهير والتعقيم المستمر للسجون بصفة مستمرة.
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