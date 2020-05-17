شرطة المرافق تزيل 904 مخالفات في شوارع الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شن ضباط شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، حملة مكبرة استهدفت إزالة الإشغالات وحالات التعدي على حرم الطريق العام. الحملة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تمكنت من إزالة904 مخالفات وحالات تعد على الطريق أبرزها إزالة 19 إعلانا بدون ترخيص وحجز 10 تروللي و3 تروسيكلات و8 عربات متنوعة. تم إيداع المضبوطات مخازن الأحياء، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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