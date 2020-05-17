"زحمة قبل الفطار".. تباطؤ في حركة المرور بمحاور القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تباطؤ في حركة السيارات رصدتها غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي، في عدد من المحاور والطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة خلال الذروة المسائية، اليوم الأحد.

البداية من القطاع الدائري، إذ سجلت الغرفة كثافات متحركة للقادم من كارفور لمطقة البساتين، ومن نفق السلام لمسطرد، والمتجه من المريوطية إلى المنيب.

زحام مروري أعلى محور 26 يوليو من كوبري 15 مايو للدائري، ومن قبل الدائري لميدان لبنان وسط انتشار الخدمات المرورية لسحب الكثافات.

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في العاصمة، رصدت الغرفة زحاما متوسطا بطريق صلاح سالم من مسجد الرحمن الرحيم حتى نفق العروبة، ومن كوبري الجلاء لنفق العروبة أيضا، الأمر نفسه بطريق الأوتوستراد من رابعة حتى "سيتي ستارز".

وبالنسبة للحالة المرورية أعلى الكباري الواصلة بين محافظتي القاهرة والجيزة، يُنصح بالابتعاد عن كوبري أكتوبر لوجود تكدس مروري من المهندسين لرمسيس، ومن الأوتوستراد لرمسيس أيضا.

بالانتقال إلى محاور محافظة الجيزة، رصدت غرفة العمليات كثافات معتادة بشارعي الهرم وفيصل وميدان الجيزة، الأمر نفسه بشارعي الجامعة والسودان.

شارع النيل السياحي اتجاه العجوزة وكيت كات يشهد زحاما مروريا، وأيضا شارع التحرير بمحيط محطة مترو البحوث حتى ميدان الجلاء بالدقي.