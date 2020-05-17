الانتظار الخاطئ آفة شوارع الجيزة بـ560 مخالفة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع والمحاور الرئيسية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية للقطاع.
وأسفرت جهود الحملات بقيادة اللواء محمود عبد الرازق، مدير مرور الجيزة -خلال 24 ساعة- عن ضبط 1614 مخالفة مرورية، تتصدرها نموذج 125 بـ694 مخالفة تليها الانتظار الخاطئ بـ560 مخالفة.
كما تم التصالح في 5 مخالفات، والتصدي لـ 9 مواقف عشوائية بمطالع ومنازل الكباري، وتحرير 164 مخالفات تجاوز السرعة المقررة "رادار".
يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات حكمدار الجيزة، بشن عدة حملات مرورية وانضباطية؛ لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.
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