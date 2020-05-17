أول تطبيق لقرار الحكومة.. ارتداء الكمامة إلزاميًا لدخول وزارة الصحة ومستشفياتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

عممت وزارة الصحة والسكان، منشورًا إداريًا على جميع قطاعاتها بمنع دخول أيًا من العاملين أو المترددين على المنشآت الطبية أو المنشآت التابعة لوزارة الصحة بدون ارتداء الكمامة.

ولفتت الوزارة في الخطاب الذي أرسله الدكتور محمد عبدالوهاب رئيس قطاع مكتب الوزيرة، على تطبيق القرار اعتبارا من 30 مايو الجاري.

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وشدد الخطاب على أنه حال ثبوت اي مخالفة سيتم مساءلة إدارة المنشأة.

يأتي هذا في أول تطبيق لقرار مجلس الوزراء بارتداء الكمامة اعتبارا من أول يونيو المقبل، للمترددين على المنشآت الحكومية والخاصة ووسائل النقل العام.

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