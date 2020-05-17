الكهرباء: 6 ملايين جنيه لتطوير قطاع شبكات التوزيع في شمال سيناء



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

استعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، الجهود التي تبذلها الوزارة ممثلة في شركاتها المختلفة، لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا المستجد" بين العاملين وخلال التعامل مع الجمهور مع تفعيل الآليات الإلكترونية المختلفة على مستوى الشركات في كافة أنحاء الجمهورية.

وقال بيان إعلامي للوزارة، إن شركة القناة لتوزيع الكهرباء، وفي نطاق قطاع شمال سيناء التابع، الذي يبلغ عدد المشتركين فيه 162832 مشتركًا، نجحت الشركة في تحقيق عدد من الإنجازات حتى يوم 31/3/2020 متضمنة تنفيذ أعمال توسعة وإحلال وإضافة مهمات لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية في هذا القطاع وتحسين الخدمة للمشتركين خلال الفترة.

وأضاف البيان، أن الشركة حققت الآتي:

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- إضافة 103959 متر موصلات جهد منخفض.

- إضافة 4334 كم موصلات جهد متوسط.

- إضافة 4524 كم كابلات جهد منخفض.

- إضافة 1686 كم كابلات جهد متوسط.

- إضافة 309 عامود جهد منخفض.

- إضافة 142 عامود جهد متوسط.

- إضافة 10 محولات قدرات مختلفة.

- إضافة (1) موزع حلقي.

- إضافة 8 صناديق توزيع جهد منخفض.

- إضافة 6 سكينة ثلاثية.

وبلغت التكلفة الاستثمارية لهذه الأعمال أكثر من 6 ملايين جنيه مصري.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية على أرض سيناء الحبيبة.