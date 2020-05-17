​​وصول 298 مصريًا من العالقين بالسعودية إلى مطار برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
وصلت مطار برج العرب الدولي، اليوم الأحد، رحلة استثنائية سيرتها شركة مصر للطيران لعودة المصريين العالقين بالسعودية، على متنها 298 مصريًا من العالقين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس "كورونا المستجد" ومن المنتظر وصول رحلتين خلال الساعات القادمة.
وقالت مصادر بالطيران المدني، إن رحلة شركة مصر للطيران، وصلت إلى مطار برج العرب الدولي قادمة من الرياض، وعلى متنها 298 مصريًا كانوا عالقين هناك، وتم إنهاء إجراءات وصولهم وقام أطباء الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول، وتم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 14 يومًا، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
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