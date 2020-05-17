​"الأعلى للإعلام": 127 ملاحظة في الأسبوع الثالث من رمضان.. ومشاهد التدخين في الصدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
رصدت لجنة رصد الشاشات بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 127 ملاحظة على 25 مسلسل خلال عرضها في الأسبوع الثالث لشهر رمضان المبارك، تراوحت ما بين الألفاظ السوقية والتهكم والسخرية ومشاهد العنف والتدخين ومشاهد توظيف الدين توظيفًا سلبيًا، وتشويه صورة المرأة.
وبحسب التقرير، احتلت مشاهد التدخين صدارة المخالفات بـ40 ملاحظة تليها الألفاظ السوقية بـ35 ملاحظة، ثم مشاهد شرب الخمر بـ14 ملاحظة، وتشويه المرأة بـ12 ملاحظة، والعنف بـ6 مشاهد.
وقال التقرير إن المسلسلات في الأسبوع الثالث، خلت من أية مشاهد للحض على الكراهية أو السب والقذف، فضلًا عن انخفاض كبير في المشاهد التي تضمنت ألفاظًا نابية ومتدنية وتعاطي المخدرات والإيحاءات الجنسية، مقارنة بالأسبوعين الأول والثاني.
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