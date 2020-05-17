"المنشآت الفندقية" تكشف مواعيد عمل فنادق تقدمت بطلبات "إعادة التشغيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف هشام الشاعر عضو غرفة المنشآت الفندقية، عدد الفنادق التي تقدمت بطلب فحص إلى الغرفة للحصول على موافقة إعادة التشغيل في حال التزامهم وحصولهم على الشهادة الصحية المعتمدة.

وقال الشاعر لـ"الخليج 365"، إن عدد الفنادق تخطى 180 فندقًا حتى الآن، وجار عمليات المعاينة والتفتيش من قبل لجنة وزارتي السياحة والصحة وغرفة المنشآت الفندقية للتأكد من اسنيفاء كافة الاشتراطات ومنحهم إذن التشغيل.

وأشار إلى حصول 10 فنادق على إذن التشغيل بعد التأكد من استيفاء كافة اشتراطات الضوابط العامة، وجار العمل في فحص باقي الفنادق، متابعًا: "مش كل اللي قدم طلب فحص هيشتغل على العيد.. في مجموعة هتشتغل في العيد ودي اللي بنخلصها دلوقتي.. ومجموعة أخرى بعد العيد مباشرة".

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وطالب الشاعر، الفنادق التي لم تحصل على إذن بإعادة التشغيل نتيجة عدم استيفاء الاشتراطات ولديها نزلاء حاجزين، برد الأموال إلى أصحابها تجنبًا للعقوبات القانونية، متابعًا: "الفندق اللي مش هياخد إذن تشغيل ملتزم برد الفلوس للنزلاء إذا كان عنده حجوزات".

وأكد عدم إعادة فتح أي فندق إلا إذا كان مطابقًا لاشتراطات الضوابط العامة المعتمدة من جانب مجلس الوزراء وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية في الأساس.

ووضعت وزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية، ضوابط عامة يجب الالتزام بها لتشغيل الفنادق اعتبارًا من يوم 15 مايو الجاري، بإمكانية تشغيلها بنسبة 25%، على أن تعمل بنسبة 50% مطلع يونيو المقبل، وفق اشتراطات وضوابط صحية وضعتها وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، ومن بينها إلزام الفنادق بالحصول على شهادة التزام بالضوابط الصحية كشرط للتشغيل واستقبال النزلاء، والتعاقد مع شركة عالمية للإشراف على مدى مطابقة العمل للاشتراطات الصحية.

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