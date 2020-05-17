وزيرة الصحة تجتمع بوزير الشباب لمناقشة مقرات العزل وموقف الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:
قال مصدر بوزارة الصحة، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتمعت قبل قليل، مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
وأوضح المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365"، الأحد، ان الاجتماع انتهى قبل دقائق بديوان عام وزارة الصحة، وناقش ملف تجهيز بعض نزل الشباب لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد، وموقف عودة بطولة الدوري العام.
وأضاف المصدر أنه من المقرر أن يصدر بيان إعلامي بعد قليل بما أسفر عنه الاجتماع.
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