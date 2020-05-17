مصر | وفاة سيدة في حادث تصادم أتوبيس وسيارة بالسيدة زينب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وفاة سيدة في حادث تصادم أتوبيس وسيارة بالسيدة زينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقت سيدة مصرعها، منذ قليل، في حادث اصطدام أتوبيس تابع لهيئة النقل العام بسيارة ملاكي، ما أسفر عن وقوع ضحايا من مستقلي السيارة الملاكي، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف، وأخطر مدير أمن القاهرة بالواقعة.

وتلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة ووقوع مصابين، أمام البنك الأهلي بشارع بورسعيد، بمنطقة السيدة زينب.

ودفع مدير المرور بالقاهرة بقوة أمنية، وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال سير أتوبيس تابع لهيئة النقل العام بشارع بورسعيد، اختلت عجلة القيادة بيد قائده، ما أسفر عن اصطدامه بسيارة ملاكي، وإصابة مستقلي السيارة الملاكي، "رجل وسيدة" وجرى نقلهما بواسطة سيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى.

وقال شهود العيان، إن السيارة الملاكي صعدت إلى أعلى الرصيف، من شدة التصادم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، ويجري رجال المرور رفع حطام الحادث بواسطة أوناش المرور، والعمل على سحب الكثافات المرورية.

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في مداهمات أمنية بالجيزة.. سقوط 34 ديلر وضبط 6 أسلحة نارية

في حملة أمنية وجهتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 34 قضية اتجار في المواد المخدرة، باجمالي 34 متهم، تعاطي، عثر بحوزتهم على 1300 جرام حشيش، 500 قرص مخدر، 163 جرام لمخدر الهيروين، 235 جرام الشادو، جرام بانجو، 120 جرام استروكس، وفي مجال قضايا الاسلحة النارية، ضبط ع قضايا دفاع عن النفس، وضبط بندقية خرطوش بامب اكشن عيار 12 مم، طبنجة، 5 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم، طلقات مختلفة الاعيرة.

وفي السياق نفسه، وجهت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في وقت سابق، حملات لمداهمة الأوكار الإجرامية، على مستوي المحافظة، أسفرت جهودها في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 39 متهما من بينهم 37 إتجار، عثر بحوزتهم على 1485 جرام حشيش، 404 قرص مخدر، 82 جرام الهيروين، جرام الشادو، 250 جرام بانجو، 505 جرام استروكس، وفي مجال قضايا الاسلحة النارية ضبط 11 قضية دفاع عن النفس، وبندقية خرطوش بامب اكشن عيار 12 مم، طبنجة، 11 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم، 10 طلقات مختلفة الأعيرة.