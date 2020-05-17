مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": كشف لغز العثور على جثة شاب بمياه النيل في العياط

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": كشف لغز العثور على جثة شاب بمياه النيل في العياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار

قررت محكمة النقض برئاسة المستشار عبد الله عصر، رئيس مجلس القضاء الأعلى، اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل وفي أثناء بداية العمل بالمحكمة عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

اصطدم أتوبيس تابع لهيئة النقل العام بسيارة ملاكي، ما أسفر عن وقوع ضحايا من مستقلي السيارة الملاكي، وجري نقل المصابين إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف، وأخطر مدير أمن القاهرة بالواقعة.

وتلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة ووقوع مصابين، أمام البنك الأهلي بشارع بورسعيد، بمنطقة السيدة زينب

أكدت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الخامسة"، أن المادة 1 من القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة حصرت مجال سريانه في الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها أو صفتها الداخلة في حدود البلاد التي لها مجالس بلدية، وحظرت مادته الثانية إشغال الطريق بغير ترخيص من السلطة المختصة

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الجثة اتحللت وطفت على سطح المياة".. معاينة رجال البحث الجنائي بالجيزة بينت أن تحلل جثة الشاب المعثور عليها بمياة نهر النيل، بمركز العياط، جنوب المحافظة، كان السبب في طفوها على سطح المياه.

وأكد مصدر مسؤول بقطاع أمن الجيزة، أن الجثة متوفاة منذ أكثر من شهر، وعُثر عليها طافية بمياه نهر النيل أمس، بسبب تحلل الجثة بالكامل.

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حجز مالك مقهى بمنطقة العمرانية، 24 ساعة لحين ورود التحريات، لاتهامه بمخالفته لقرار مجلس الوزراء، والعمل في أثناء وقت الحظر.

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (2) قضية "تحويلات مالية غير مشروعة"، ضُبط فيهما "3 أشخاص" بنطاق محافظتى "سوهاج، المنوفية"، وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها "مستنديًا" 13 مليون و600 ألف جنيه.

قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة مد أجل النطق بالحكم على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية ".. لجلسة 14 يونيو المقبل.