أخبار مصر | "الوفد": مشروعات البنية التحتية في عهد السيسي غير مسبوقة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "الوفد": مشروعات البنية التحتية في عهد السيسي غير مسبوقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن الدولة المصرية شهدت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات بنية تحتية في وقت وجيز، ولم تشهدها في تاريخها في جميع المجالات ومختلف المحافظات.

وقال "الجندي"، في بيان، اليوم الأحد، إن مشروعات البنية التحتية هي أساس أي عملية تنمية اقتصادية واجتماعية وتعليمية وغيرها من مجالات التنمية الأخرى، وما حدث من كم هائل من مشروعات بنية تحتية يؤكد عمق رؤية الرئيس السيسي وبعد نظره للمستقبل القريب والبعيد، ويؤكد علي إصرار الرئيس السيسي في بناء دولة عصرية حديثة.

وأشار "الجندي"، إلى أن اهتمام الرئيس بمشروعات البنية التحتية لم يقتصر فقط على إنشاء مشروعات جديدة ولكن أيضا ركز على إعادة تأهيل وتطوير المشروعات القائمة بالفعل لتتمكن من استيعاب المخططات التنموية الجديدة، مشددًا على أنه يأتي على رأس هذه المشروعات، مشروعات تنمية سيناء والتي تكلفت نحو 600 مليار جنيه حتى الآن بعد عقود طويلة من الإهمال.

وأشار إلى أن الرئيس وجه الاهتمام أيضا بتنمية الصعيد من خلال مشروعات تنموية مجتمعية صناعية متكاملة وتم البدء في محافظتي "قنا وسوهاج" وسيجري العمل على تعميم هذه التجربة على باقي محافظات الصعيد، ويحسب للقيادة السياسية استمرار تلك المشروعات علي الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية بسبب فيروس كورونا.

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وأكد مساعد رئيس الوفد، أن شبكة الطرق وإنشاء المحاور الجديدة والكباري وعلى رأسها الطريق الدائري الإقليمي بمختلف متفرعاته وإعادة تأهيل شبكة الطرق الحالية وإنشاء كوبري تحيا مصر المعلق وأنفاق قناة السويس وطريق شرم الشيخ الجديد وغيرها من عشرات المشروعات قد رفعت من مؤشر جودة الطرق في مصر، وساهمت بشكل كبير في توفير الوقت والجهد والتسهيل على المستثمرين في العمل.

وفي وقت سابق قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن تكلفة المشروعات المتعلقة بسيناء تصل إلى 600 مليار جنيه تخصص الهيئة الهندسية للجيش نصف التكلفة بواقع 300 مليار جنيه.

وأضاف الرئيس، خلال افتتاح عددًا من المشروعات القومية الكبرى، شرق قناة السويس: “هناك 60 ألف كيلو متر مربع في سيناء.. إحدى المقالات تحدثت عن سيناء وإمكانية وهناك من طرح أفكارًا لها وكل الكلام مقدر، ومحدش أبدًا لما حد يتكلم يقول له أهدافًا.. ولكن كنت أتمنى إن كل اللى عاوز يرد علي أى حاجة يكون على علم بما نقوم به خلال الفترة الماضية فى 6 سنوات ماضية.. ماذا فعلنا فى سيناء، صرفنا أموالا هائلة.. 60 ألف كيلو متر مربع، يعنى 6% من مساحة مصر.. ملتزمين بتعمير سيناء، والأمن القومى لا يقدر بمال”.

وقال إن البيوت البدوية التى بنيت فى سيناء بلغت تكلفتها 6 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن تكلفة المنزل الواحد بلغ 3 ملايين جنيه، مضيفًا أن التنمية الحقيقية فى سيناء تحتاج مبالغ طائلة، متابعا: "قولولي مين يعمل كده وهناخد كم، هناخد نصف المبلغ تفتكروا؟، الكيان الصغير الـ 5 أفدنة اللى اتعلموا.. التنمية الحقيقية فى سيناء كلام محتاج أرقاما هائلة بنتكلم فى 2000 بيت اتكلفوا 6 مليارات.. البيت الواحد عملناه تكلفته 3 ملايين جنيه".