أخبار مصر | تحصين 700 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تحصين 700 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة ومديرياتها بالمحافظات، انتهت من تحصين 700 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية في 24 محافظة.

وأوضح في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الإجراءات التي قامت بها الهيئة ساهمت في السيطرة هذا العام على مرض الحمى القلاعية، كذلك حمى الوادي المتصدع، وحماية الثروة الحيوانية المصرية من هذه الأمراض المنتشرة في بعض الدول المجاورة، حيث جاءت وفق لجهود الدولة للسيطرة على الامراض المستوطنة من خلال الحملات المكثفة التي تقوم بها مديريات الطب البيطري في كل المحافظات.

وأضاف أن وزارة الزراعة ناشدت المرابين على ضرورة تحصين مواشيهم للمحافظة على المناعات العالية ضد تلك الامراض، والتي تأتي من حملات التحصين.

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وقال: إن الهيئة أيضا ومديرياتها قامت بتطهير أكثر من 93 ألف منشأة حكومية من فيروس كورونا، وجاءت كالاتي محافظة اسوان عدد الجهات التي تم تطهيرها 120، محافظة السويس عدد الجهات التي تم تطهيرها 15، محافظة بورسعيد عدد الجهات التي تم تطهيرها 149، محافظة القاهرة عدد الجهات التي تم تطهيرها 305، محافظة المنوفية عدد الجهات التي تم تطهيرها 1911، محافظة الجيزة عدد الجهات التي تم تطهيرها 24156، محافظة البحيرة عدد الجهات التي تم تطهيرها 1516.

وشملت عملية التطهير أيضا محافظة الاسماعيلية عدد الجهات التي تم تطهيرها 192، ومحافظة الوادي الجديد عدد الجهات التي تم تطهيرها 1438، ومحافظة مطروح عدد الجهات التي تم تطهيرها 300، محافظة القليوبية عدد الجهات التي تم تطهيرها 2171، ومحافظة بنى سويف عدد الجهات التي تم تطهيرها 319، ومحافظة البحر الاحمر عدد الجهات التي تم تطهيرها 963، ومحافظة الدقهلية عدد الجهات التي تم تطهيرها 1234، ومحافظة الفيوم عدد الجهات التي تم تطهيرها 1145، ومحافظة قنا عددها الجهات التي تم تطهيرها 249، ومحافظة الاسكندرية عدد الجهات التي تم تطهيرها 219.

كما شملت محافظة الشرقية عدد الجهات التي تم تطهيرها 25021، ومحافظة الغربية عدد الجهات التي تم تطهيرها 9318، ومحافظة دمياط عدد الجهات التي تم تطهيرها 461، ومحافظة كفر الشيخ عدد الجهات التي تم تطهيرها 303، ومحافظة الاقصر عدد الجهات التي تم تطهيرها 15249، ومحافظة المنيا عدد الجهات التي تم تطهيرها 1629، ومحافظة اسيوط عدد الجهات التي تم تطهيرها 3552، ومحافظة سوهاج عدد الجهات التى تم تطهيرها 699، ومحافظة شمال سيناء عدد الجهات التي تم تطهيرها 11، ومحافظة جنوب سيناء عدد الجهات التي تم تطهيرها 63، حيث وصل إجمالي ما تم تطهيره في الفترة من 14 مارس 2020 حتى 14 مايو 2020 الى 92702.