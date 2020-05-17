أخبار مصر | الزراعة: الصادرات المصرية تجاوزت 3 ملايين طن

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزراعة: الصادرات المصرية تجاوزت 3 ملايين طن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تجاوز الصادرات الزراعية المصرية الي 3 ملايين طن حتى الآن، وجاء ذلك وفق توجيهات القيادة السيادية بتشجيع الصادرات من اجل دعم الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وأكد القيصر أن نسبة الصادرات الزراعة هذا العام تقترب الي نفس نسبة من العام الماضي في نفس الفترة، رغم انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم واضطراب حركة التجارة العالمية وأيضا عدم انتظام حركة النقل بالمطارات والموانئ وغلق بعض الدول لمنافذها الجوية والبرية.
وأوضح القصير أن الصادرات الزراعية المصرية مازالت في المقدمة ويتزايد الطلب عليها من جميع دول العالم نظرا لجودتها العالية، رغم أن منظمة التجارة العالمية أكدت أن حركة التجارة الدولية تراجعت بنسبة 33 % بسبب فيروس كورونا.
وأشاد القصير بالجهود المتميزة التي يبذلها العاملون في الحجر الزراعي المصري على مدار الساعة لتسهيل إجراءات التصدير، مؤكدا أن جميع مزارع ومحطات التصدير تعمل بكامل طاقتها لتلبية احتياجات المصدرين مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لوقاية العاملين من فيروس كورونا.
ووفقا للتقرير، الذي تلقاه وزير الزراعة من الدكتور احمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، جاءت الموالح في مقدمة الصادرات الزراعية بحوالي مليون و350 ألف.
وتأتي صادرات البطاطس بحوالي 600 ألف، وباقي المحاصيل على النحو الاتي البصل 210 ألف والثوم 23 ألف والفراولة 20 ألف والفاصوليا 12 ألف والفلفل 1800 والخيار 1600 والرمان 5 الاف والباذنجان 800 والمانجو 500 والجوافة 5 الاف والعنب 300 طن.
وأكد القصير أن أهم الدول المستوردة هي الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا ومعظم دول الاتحاد الاوروبي ونيوزيلندا وأستراليا بالإضافة إلى دول الخليج.
ومن ناحيته، أكد الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي أن التصدير يتم وفق للاشتراطات والمواصفات الفنية للدول المستوردة، وان الشحنات التي تصدّرها مصر إلى أي دولة تكون من خلال شهادة زراعية صادرة من الحجر الزراعي مدوّن عليها اسم الدولة «بلد المنشأ»، وهي غير قابلة للتزوير، مكتوب بها بلد المنشأ «جمهورية مصر العربية»، والدولة المستقبلة للمنتج.
والجدير بالذكر أن وزير الزراعة كان قد وافق مؤخرا على اعتماد المعمل المركزي للمبيدات في تحليل الأغذية، بالإضافة إلي معمل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية وذلك لتلبية الطلبات المتزايدة على الصادرات الزراعية المصرية من جميع دول العالم.