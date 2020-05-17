أخبار مصر | حملة "أيامًا معدودات" توضح أسرار "العفو" في دعاء ليلة القدر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حملة "أيامًا معدودات" توضح أسرار "العفو" في دعاء ليلة القدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمود الهواري، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، إن قلوب الكثيرين منا متعلقة بالله سبحانه وتعالى، وتتمنى منه أن يغفر لها ويرزقها خلال شهر رمضان المبارك، أكبر قدر من الخيرات والبركات، خاصة وأن فيه ليلة مباركة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر.

وكشف الهواري، خلال الرسالة التاسعة عشر من حملة "أياما معدودات"، التي أطلقها المركز الإعلامي للأزهر الشريف، عن أفضل الدعاء في هذه الليلة المباركة، ألا وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني».

وأوضح الهواري، أن هناك أسرارا وراء كلمة «العفو» في هذا الدعاء، فهي اسم من أسماء الله الحسنى، وحين يدعوا بها الإنسان فإنه يتوسل إلى ربه أن يغفر له ذنوبه، ويتجاوز عن سيئاته، كما أن الله تعالى حين يتقبل هذا الدعاء فإنه يمحي ذنوب عبده من صحيفته، ويجعل الملائكة التي شهدت على تلك الذنوب تنساها، مؤكدًا أن الله تعالى كما يعفو عن عباده فإنه يأمرهم أن يتخلقوا بأخلاقه ويعفوا هم أيضا عن غيرهم.

ويذكر أن حملة "أيامًا معدودات" هي حملة توعوية أطلقها المركز الإعلامي للأزهر الشريف على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وموقع الفيديوهات المصورة يوتيوب، لتوضيح العديد من الأحكام والموضوعات المتعلقة بالصيام وآدابه خلال شهر رمضان المبارك، وتتضمن الحملة سلسلة مميزة من الفيديوهات القصيرة، لعدد من علماء الأزهر الشريف وأعضاء «مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» حول عدد من الموضوعات التي يهتم بها جمهور المسلمين خاصة في شهر رمضان المبارك.

الأوقاف: نقل صلاة العيد عبر الإذاعة والتلفزيون من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بحضور نحو ٢٠ مصليا



كانت وزارة الأوقاف قد قررت إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بحضور نحو عشرين مصليًا فقط من العاملين بوزارة الأوقاف وبمراعاة كافة ضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية لمواجهة فيورس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ومراعاة وجود مسافة نحو متر ونصف على الأقل بين كل مصل وآخر.

