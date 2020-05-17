شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة المنوفية»: تعافي 150 حالة «كورونا» بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور نصيف حفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن تعافي 150 حالة من الحالات الإيجابية من أبناء محافظة المنوفية والمصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقال «حفناوي» في تصريحات صحفية، الأحد، إنه منذ بدء العمل بمركز اليونسكو كمستشفى عزل في 23 أبريل الماضي، وحتى اليوم، تم استقبال عدد 232 حالة، مشيرًا إلى أنه تم خروج 150 حالة من المصابين بالفيروس من مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.