شكرا لقرائتكم خبر عن 34 مليون كمامة.. «التعليم» تعلن استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم الإحصائيات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها في 21 يونيو المقبل بعد قرار تأجيلها ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، أنه ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة 653 ألف و289 طالب وطالبة في 56 ألف و591 لجنة فرعية يرتدون 34 مليون كمامة ويبلغ عدد أجهزة قياس الحرارة المستخدمة 16575 جهاز، ونحو 6 مليون و500 ألف جوانتي.

وأضافت، أنه سيتم تخصيص 14 طالب وطالبه باللجنة مع زيادة عدد اللجان ومقدري الدرجات، وأنه سيتم تأجيل دخول الطلاب للجان في العاشرة صباحا بدلا من التاسعة وترك مسافة مترين بين كل طالب وآخر خلال دخول اللجنة، كما تعقيم وتطهير اللجان قبل بدء الامتحانات.

وأوضحت «التعليم»، أنه سيتم الإعلان عن جداول امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية خلال 48 ساعة، وسيتم توفير الكواشف الحرارية وتوزيع كمامات على الطلاب قبل دخول اللجان الامتحانية، كما تم زيادة عدد المقرات الامتحانية للطلاب على أن يكون داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 14 طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب.

ومن ضمن الإجراءات التي أعلنتها الوزارة، أنه سيتم تنظيم دخول الطلاب إلى اللجان الامتحانية في طابور، على أن يكون هناك مسافة بين كل طالب تقدر بـ2 متر، كم سيتم إجراء المسح الحراري لجميع الطلاب قبل دخول مقرات اللجان الامتحانية وتوزيع الكمامات، كما سيتم تعقيم لجان سير الامتحانات بصفة يومية بعد انتهاء الفترة الزمنية المخصصة للامتحان.

وشددت الوزارة على أن التحرك للأدوار الساعة 8:30 صباحًا وفقًا للوحات إرشادية، على أن يتأكد الملاحظ من ارتداء الكمامة وتعقيم اليدين، وأنه في حالة عدم الملائمة الصحية وارتفاع درجة الحرارة سيتم طلب سيارة الإسعاف للطالب داخل اللجان الامتحانية والتحرك للمستشفى المختص وإثبات ذلك في تقرير رسمي، ويثبت في محضر اللجنة، ويتم تأجيل الامتحان له للدور الثاني بنفس الدرجة الفعلية.

وأكدت الوزارة أن تأجيل الامتحان للطلاب إلى الدور الثاني في حال وجود لجنة سير الامتحان في منطقة حجر صحي في أي منطقة في مصر بنفس الدرجة الفعلية، وأنه في حالة حدوث اشتباه لأحد الطلاب أثناء سير الامتحان يعرض الأمر على المسؤول الصحي لتحديد خروجه أو بقائه، وفي حالة الخروج ينقل بسيارة إسعاف لتحديد حصول الطالب على الدرجة الفعلية وفقًا لتقرير المستشفى.

وشددت على أن الطالب الذي سيتأخر عن الحضور لمقر اللجنة الامتحانية حتى الساعة 9 صباحًا يعتبر غائب لأنه يجب أن يكون هناك وقت كافي للكشف عن المحمول وإتمام إجراءات التعقيم.

وأكدت أن الطالب الذي سيغيب عن أداء الامتحان نظرًا لظروف قهرية مثل «تواجده في الحجر الصحي- إصابة» سيتم تأجيل امتحانه للدور الثاني بنفس درجة امتحان الدور الأول، ويسمح لهم في حالة الرسوب في مادة أو مادتين في دخول دور ثاني يحدد موعده لاحقًا.

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وأكدت الوزارة، أن هناك تعاون وثيق مع وزارة الصحة والداخلية والتنمية المحلية خلال فترة عقد الامتحانات.

ويستطيع الطالب أو أولياء الأمور الذين يخشون دخول الامتحان هذا العام طلب تأجيل عقد الامتحان للطالب للعام المقبل على أن يعامل معاملة أداء الامتحان للمرة الأولى، وبالنسبة لمدارس STEM تخضع لكل إجراءات الثانوية العامة وسيتم تطبيق كافة الإجراءات عليهم أيضًا.

و سيستمر التشعيب الحالي لطلبة الصف الثاني الثانوي للعام المقبل، وذلك نظرًا للظروف الاستثنائية التي نمر بها حاليًا.