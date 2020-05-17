شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يوافق على مجموع مواد «البنك المركزي»: أحاله إلى مجلس الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وأحاله إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي فيه.

ويهدف مشروع قانون الذي يتكون من 243 مادة وحسب ما جاء في فلسفة القانون إلى «مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى، تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية».