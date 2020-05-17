شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تسجيل قراءة عدادات الكهرباء: لا علاقة لنا بالفواتير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت شركة «شعاع» المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء أن مسئولية الشركة تقتصر على إحضار قراءات لعدادات الكهرباء منتظمة بشكل شهرى وإرسالها لشركات توزيع الكهرباء بالصورة «أونلاين»، من خلال القراءة الموحد، وينتهى دورها عند هذه المرحلة. أما فيما يخص عملية إصدار الفواتير والعمليات الحسابية الخاصة بها ليس من اختصاص الشركة وهي مسئولية شركات توزيع الكهرباء.

وذكرت أنه تم الانتهاء من تطبيق برنامج القراءة الموحد بجميع شركات توزيع الكهرباء التي تعمل بها شركة شعاع فيما عدا شركة القناة بالكامل بنسبة 100%، ويعد برنامج القراءة الموحد الذي يتم تطبيقه بهدف الوصول إلى أعلى دقة في القراءات، تنفذه وزارة الكهرباء بالتعاون مع شركة شعاع وشركة هندسة النظم التابعة للوزارة، بهدف انجاح منظومة قطاع الكهرباء.

وأشادت الشركة في بيان لها بالتعاون المثمر بينها وبين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وعلى رأسها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ونائبه المهندس أسامة عسران المحاسبة نادية قطرى نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر للشئون التجارية وفريق العمل الخاص بهمها بتطبيق القراءة الموحد بشكل يومى مع شركة شعاع لتنفيذ البرنامج بجميع شركات التوزيع التي تعمل بها الشركة، كما تشيد شعاع بدور المهندس أسامة عسران نائب الوزير الذي وضع على عاتقه العمل على مدار الساعة لإنجاح البرنامج الذي يهدف إلى القضاء على مشاكل فواتير الكهرباء.

وأشارت إلى أن نظام العمل بشركة شعاع يعتمد على التقاط صوره لعداد الكهرباء منذ يونيو 2019، وتعمل شعاع باستمرار على تطوير نظام العمل بالتعاون مع وزارة الكهرباء ليتم التقاط صوره لعداد وإرسالها اونلاين لشركات توزيع الكهرباء.