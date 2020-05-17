شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل الباجور» تصدر بيانًا عن أول حالة ولادة بالمستشفى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الفريق الطبى المعالج لمرضى فيروس كورونا، بمستشفى عزل الباجور، الأحد، بيانًا توضيحيًا على الصفحة الرسمية للمستشفى على «فيس بوك»، حول أول حالة ولادة بالمستشفى، لسيدة حامل بالفيروس.
وجاء في البيان «أول حالة ولادة في مستشفى عزل الباجور حيث تم تجهيز غرفة العمليات والأفاقة، وتم عمل خطة مسبقة استعدادا لأي أمر، بتجهيز محضن وجهاز تنفس صناعي واستدعاء رئيس القسم وعمل إختبار له، والانتظار أمام المستشفى استعداداً للدخول في أي وقت ولم تبدأ العملية إلا بعد الاطمئنان بوجوده والاطمئنان على نتيجة العينة الخاصة به، والحمد لله تمت العملية بنجاح وحالة الأم والطفل مستقرة، وعملية الولادة استمرت لمدة ساعة ونصف».
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